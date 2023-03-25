Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Jorge Jesus transfere çok sıcak! Fenerbahçe eski Galatasaraylı yıldızı kapıyor
Fenerbahçe'de yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. Eksik bölgeler için birçok futbolcuyu takip eden sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Kanarya'nın, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği kaydedildi. Sürpriz transfere Jorge Jesus'un da onay verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Sarı lacivertliler bu yılı şampiyon olarak tamamlayıp yeni sezonda elde edeceği önemli gelirle hedeflediği transferleri yapmak istiyor.
Bütün planını şampiyonluk üzerine kuran yönetim, transfer görüşmelerine de şimdiden başladı.