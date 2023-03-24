Transfer listesini şimdiden oluşturmaya başlayan sarı lacivertliler, adı henüz duyulmamış ancak ilerde patlama yapmasını ön gördüğü bir ismi radarına aldı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den 20'lik stoper hamlesi!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için gündeme Çekyalı stoper Martin Vitik geldi. Yönetim 20 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2023- 06:40
O oyuncu da Sparta Prag'in 20 yaşındaki stoperi oldu.
Fenerbahçe izleme ekibinin bugün oynanacak olan Çekya- Polonya mücadelesine giderek milli takım forması giyecek olan Vitik'i takip edecekleri öğrenildi.