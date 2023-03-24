Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürüyor.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Beşiktaş'a karşı yoklar
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbiden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Kanarya'da o futbolcular Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2023- 12:45
Lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.