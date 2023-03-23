Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, en iyiler listesinde yer aldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un kararını değiştirecek gelişme! Arda Güler...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde flaş Arda Güler gelişmesi yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un fazla süre vermediği Arda için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, en iyiler listesinde yer aldı.
Goal sitesi, 2004 sonrası doğumlu en potansiyelli 50 wonderkid'i belirledi.
Sonrasında içlerinden 9 büyük yıldızı seçti.