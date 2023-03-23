Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligde şampiyonluk hedefliyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde!
Fenerbahçe başarılı eldiveni Altay Bayındır ile geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilemişti. Sarı lacivertlilerle 4 yıllık yeni anlaşma yapan 24 yaşındaki kalecinin sözleşmesi koydurduğu o madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, zirveye adım adım yaklaşıyor.
Galatasaray ile kıyasıya rekabet eden Kanarya'da kadro yapılanma çalışmaları da son sürat devam ediyor.