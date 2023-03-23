BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ

Martial ile Beşiktaş da sıkça ilgilenmişti. Siyah beyazlı takım sezon başında Fransız golcü ile temaslar kursa da sonuç alamamıştı. Ardından Weghorst'u kadroya katmıştı. Martial'ın yedek kalmasında Hollandalı golcünün Manchester United'a gidişinin de büyük etkisi oldu. Fenerbahçe, Belotti'den sonuç alamayıp Martial'ı renklerine bağlaması halinde ezeli rakibi Beşiktaş'a da transfer çalımı atmış olacak.