Ara transfer döneminde forvet transferini gündemine alıp listeyi sürekli genişleten Fenerbahçe'de yeni adaylar belirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Kanarya'dan çifte hamle! Belotti olmazsa Martial gündeme gelecek....
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce forvet konusunda birçok isim Fenerbahçe ile anılırken son olarak listede iki isim üzerinde duruldu. İşte transferdeki detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
Bunlardan ilki sezon başında da adı uzun süre sarı lacivertli takımla anılan Andrea Belotti olurken, diğer adaysa Anthony Martial...
Fotomaç'ın haberine göre Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Belotti ile yeniden temasa geçilme kararı alındı.