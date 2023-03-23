FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sıra Osayi Samuel'de Avrupa'ya dev ücretle gidecek!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin neredeyse her futbolcusuna transfer teklifi geliyor. Min-jae Kim, Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan gibi isimlerden yüksek bonservis geliri elde eden sarı-lacivertli kulüp yeni bir isimden de yüksek gelir elde edecek. İşte detaylar... | FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 15:02