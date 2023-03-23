Alanyaspor maçından galibiyetle dönerek 60 puanlı lider Galatasaray ile farkı eriten, bir maçı eksik 54 puanlı Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu Beşiktaş derbisi öncesi strese neden oldu.
Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken istatistik!
Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'la sergilenen istatistik ise gündeme geldi. İşte sarı-lacivertlileri korkutan o detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Milli Takım dönüşü kritik bir karşılaşmaya çıkacak sarı-lacivertlilerin üç golcüsü Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King takımdaki yerlerini alamayacak.
Sabah'ın derlediği habere göre bu isimlerin uzun süreli eksikliği sadece derbi değil, ara haftaların oynanacağı ligde gelecek maçlar için de sıkıntı. Çünkü bu 3 forvet bu sezon F.Bahçe'de gol yükünü sırtladı.