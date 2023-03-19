Süper Lig'in ilk yarısında 5 puan öndeyken üst üste alınan yenilgiler sonrasında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisini düşen Fenerbahçe, Konya'dan gelen haberle umutlandı.
Fenerbahçe'den şampiyonluk yemini! Alanya maçı öncesi...
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Lider Galatasaray'ın Konya'da 3 puan kaybetmesini fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertli ekip şampiyonluk yemini etti. Kaptan Altay Bayındır ise takıma, "Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
2 maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe seri galibiyetlerle yeniden liderlik koltuğunu almanın hesaplarını yapıyor.
Takvim'in haberine göre dünkü idman öncesinde bir araya gelip kısa bir toplantı yapan Sarı-Lacivertli futbolcular, birbirlerine liderlik koltuğunu yeniden almak için söz verdi.