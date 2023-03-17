UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla'ya elendi. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarına vedasının ardından Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası Felipe Melo'dan olay paylaşım!
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe - Sevilla maçının ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak paylaşım geldi. İşte detaylar... FB - GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.03.2023- 09:58
Felipe Melo'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Brezilyalı oyuncuya tepki gösterildi.
F.BAHÇE VEDA ETTİ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçta rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu.