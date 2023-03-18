Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen turnuvaya veda etmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sahalara ne zaman dönecek?
FENERBAHÇE HABERİ: Sarı-lacivertlilerde, Sevilla maçında sakatlanan Batshauyi'nin son durumu belli oldu. İşte Belçikalı santrforun son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertli takımda, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi ise sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.
Mücadelede, sedyeyle oyun kenarına alınan Michy Batshuayi, karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj gönderdi.