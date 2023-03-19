Süper Lig 26. haftada Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşmasına tanıklık edecek. Heyecanla beklenen mücadelede Alanyaspor'da 1, sarı lacivertlilerde ise 4 futbolcu kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle forma giyemezken kanaryanın amacı ligin lideri Galatasaray ile puan farkını kapatmak. Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma hakkında arama motorlarında Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor.

ALANYASPOR FENERBAHÇE CANLI VE ŞİFRESİZ | Süper Lig'in 26. haftasında Kırbıyık Holding Stadı nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Alanyaspor'un deplasmanına giden sarı lacivertliler, ligdeki liderlik yarışını bir adım daha öne götürmek isterken kart cezası ve sakatlıklar nedneiyle 4 önemli isim, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kendi evinde ağırladığı Alanyaspor'u en son 5-0 mağlup eden kanaryanın bu akşam izleyeceği strateji merakla beklenirken arama motorlarında Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

ALANYA 1, KANARYA 4 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.