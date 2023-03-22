Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yanıt!

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Siyah beyazlılar, "TFF Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yaranmayı bırakmalı ve ligden çekilen iki takımın tüm maçlarını yok hükmünde saymalı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)