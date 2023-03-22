FENERBAHÇE HABERLERİ | Brezilya basınından flaş Enner Valencia iddiası! Ön sözleşme...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın performansı dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu 25 golle ligin zirvesinde yer alıyor. Ancak yıldız ismin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Brezilya basını ise Valencia için flaş bir ön sözleşme iddiasında bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 06:40