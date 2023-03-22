Fenerbahçe Alagöz Holding 105-44 Çankaya Üniversitesi (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe sahasında farka koştu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni konuk etti. Müsabakayı sarı-lacivertliler 105-44 gibi farklı bir skorla kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 18:20