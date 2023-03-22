Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrilirken, sarı-Lacivertli takımın 2 futbolcusu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli 2 yıldız için flaş iddia! Brezilya basını yazdı
Sezon başında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de bazı isimler beklenenin altında kaldı. Brezilya basınının haberine göre sarı-lacivertli ekipten 2 isim, ülkelerine dönebilir. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre Sao Paulo'nun Gustavo Henrique ve Luan Peres'e talip olduğunu yazdı.
Esporte.ig'de yer alan habere göre menajerler bu iki oyuncuyu Brezilya kulübüne önerdi.