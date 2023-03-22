Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.03.2023- 16:54