Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'a büyük şok! Brezilya basını kötü haberi verdi
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli hoca hakkında bomba bir iddia geldi. Brezilya basını, 68 yaşındaki hocaya transferde kötü haberi verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, başarılı çalıştırıcıyla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
68 yaşındaki isim şu ana kadar Fenerbahçe'nin başında iyi sonuçlar aldı.