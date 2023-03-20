Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1'le geçti.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Eden Hazard bombası! Yeni sezon öncesi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, büyük yankı uyandıracak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler puanını 54'e yükseltti.
Fenerbahçe'de diğer yandan gözler yeni sezonda kurulacak takıma çevrildi.