Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Galatasaray'ı yakından takip etmeyi sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından bomba iddia! Jorge Jesus sonrası...
Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için sezon başında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti. Ancak Portekizli çalıştırıcının sezon sonunda ayrılma ihtimali, sarı-lacivertlileri düşündürüyor. İspanyol basını, tecrübeli çalıştırıcının yerine büyük bir ismi ön plana çıkardı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptan lider çıkan sarı-lacivertliler, son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla'ya karşı istediği sonuçları alamadı ve Avrupa'ya veda etti.
Sezona yeni bir yapılanma ile başlanan Kanarya, Jorge Jesus'u teknik direktör olarak takımın başına getirmişti.