FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basınından bomba iddia! Jorge Jesus sonrası...

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için sezon başında yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti. Ancak Portekizli çalıştırıcının sezon sonunda ayrılma ihtimali, sarı-lacivertlileri düşündürüyor. İspanyol basını, tecrübeli çalıştırıcının yerine büyük bir ismi ön plana çıkardı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)