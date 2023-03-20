Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçeli isim taraftarı çıldırttı! Yollar ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını indiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken deneyimli futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 65 ve 85. dakikalarda penaltıdan Enner Valencia ve 90+2. dakikada Emre Mor kaydetti.