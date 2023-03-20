Avrupa'daki kritik maçta oldukça iyi oynayan Serdar'ın neden bu maçta olmadığını sorgulayan Fenerbahçeliler, ayrıca da İsmail Yüksek konusuna da değindiler ve yedek kalanlar ile oynayanlar arasındaki farkın doğru analiz edilmediğini ifade ettiler.