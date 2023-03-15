Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında karşılaşacağı Sevilla maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.03.2023- 18:34
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Sevilla maçının taktiği üzerinde durdu.
İdmana sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve tedavisi devam eden Luan Peres katılmadı.