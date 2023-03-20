UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Batshuayi için şok açıklama! "Sakatlanmasa bile..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk eden Fenerbahçe, golcü oyuncusu Michy Batshuayi'yi sakatlığa kurban vermişti. Karşılaşmayı yayında bırakan ve uyluk iç yan kas tendonunda yırtık tespit edilen Belçikalı yıldız için şok bir açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 yenmesine karşın ilk maçta alınan 2-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa'ya veda etti.
İspanyol ekibine elenen Fenerbahçe'de Michy Batshuayi üzüntüsü yaşanıyor.