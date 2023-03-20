Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 26. haftanın mücadelesinde Alanyaspor'a konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e dev kanca! Sevilla maçı sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan maçta etkili bir performans sergileyen genç yıldıza bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışında arayı kapatmak isteyen Jesus'un öğrencileri, Akdeniz ekibini 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.