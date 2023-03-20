FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'e dev kanca! Sevilla maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan maçta etkili bir performans sergileyen genç yıldıza bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 09:30