SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Semih Vural, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Evans 28, Billings 18, Elif Bayram 13, Kübra Sevindik 11, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Taşar, İrem Topuz, İnci Güçlü
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Merve Aydın 7, Vandersloot 19, Sabally 28, Meesseman 17, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 6, Stokes, Gizem Başaran Turan 8, İdil Saçalır 5, Manolya Kurtulmuş
1'İNCİ PERİYOT: 23-23
DEVRE: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-69
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 23'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş HDI Sigorta'yı 90-72 mağlup etti.
Beşiktaş - Fenerbahçe: 72-90 | MAÇ SONUCU - ÖZET
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu’nu 23. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Beşiktaş'ı 90-72 mağlup etti.
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2023- 20:56
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi