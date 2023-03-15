UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, yarın akşam taraftarı önünde çıkacağı rövanş müsabakasında rakibini eleyerek, çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın Ülker Stadı'nda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk müsabakada rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele eden Fenerbahçe, grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayıp, son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.

SEVILLA İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Kanarya, bu sezon bu eşleşmenin ilk maçında ise 2-0'lık yenilgi aldı.

AVRUPA LİGİ'NDE 136. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü. Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 136. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

DÜDÜK MICHAEL OLIVER'DA

Yarın Ülker Stadı'nda 20.45'te oynanacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Andrew Madley görev olacak. Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.