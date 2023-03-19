Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 1-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'de Emre Mor açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Devre arasında içeride ne konuşulduğunu bilmiyorum, ısınmaya gitmiştim. Oyuna girerken, Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben da kalitemi göstermeye çalıştım. Kazandığımız için çok mutluyum. Çok anlamlı ve değerli 3 puan. Mutluyum.

Gol pozisyonundan önce bir şutum daha olmuştu ama o dışarıya gitmişti. Sonrasında daha farklı bir stille vurdum, şanslıyım defansa da çarptı. Ama gol, goldür. Golüm ve 3 puanımız için mutluyum."