Fenerbahçe Sevilla maçı hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü Sevilla ile evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2023- 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023- 14:27
Teknik Direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu, yarın saat 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 17.30'da burada gerçekleştirilecek çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.