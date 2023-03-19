Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertli ekibin tecrübeli isimlerinden Samet Akaydin önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAMET AKAYDİN'İN SÖZLERİ:

Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 1-0 geride başladık, moral olarak çöktük. Soyunma odasında kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bırakmadık ve kazandık. 10 günde üçüncü maçı oynadık. Yorgunluk belirtileri vardı. Bazen kötü oynayarak da kazanacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz.