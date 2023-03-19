Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Candaias, Rassoul, Koulourıs, Yusuf, Lusamba.

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Samet, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Arao, Ferdi, Diego Rossi, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia.

F.BAHÇE'DEN LİDERE YAKLAŞMA HEDEFİ

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KENDİ EVİNDE 5 ATMIŞTI

23 maçta 51 puan toplayan Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor. 28 puana sahip Corendon Alanyaspor ise haftaya 11. sırada girdi.

Akdeniz ekibiyle ligde 13. kez karşılaşacak sarı lacivertliler, rakibiyle oynadığı 12 maçtan 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı kanarya ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etmişti.

ALANYA 1, KANARYA 4 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda yok. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemiyor.