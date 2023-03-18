F.Bahçe, Sevilla karşısında Avrupa'ya veda ederken Arda Güler performansıyla kötü gecenin pozitif ismiydi.
Fenerbahçeli Arda Güler'e transfer çağrısı! Hayran kaldılar
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında oynadığı maçta Arda Güler, gösterdiği performansla gündem oldu. İspanyol basını, genç yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı ve transfer çağrısında bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Jorge Jesus'un oynatmadığı için sık sık eleştirilmesine neden olan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyollar'ı kendine hayran bıraktı.
Endülüs ekibinin taraftarları, maç sırasında sosyal medyada özellikle Arda'nın performansını 'gerçek tehlike' olarak adlandırırken Avrupa'nın yıldız avcısı olan sportif direktör Monchi'nin de Arda'yı gelecek yıl alması önerisini ortaya koydular.