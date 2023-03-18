Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de alarma geçildi! Beşiktaş derbisi öncesi...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp lider Galatasaray'la puan farkını indirmek isterken, 7 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı olacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.