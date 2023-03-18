Fenerbahçe'de alarma geçildi! Beşiktaş derbisi öncesi...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp lider Galatasaray'la puan farkını indirmek isterken, 7 isim ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı olacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 12:01