Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a futbol kamuoyundan büyük tepki var.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kamuoyu Jorge Jesus'a tepkili! 'Türk futbolunu zedeledi'
Sevilla maçından sonra yaptığı açıklamalar ile gündemden inmeyen Jorge Jesus'a kamuoyundan büyük tepki var. Tecrübeli çalıştırıcı mücadeleden sonra "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor. Sportif bir gerçeklik yok." demişti. Futbol kamuoyu, bu demeçlerden sonra Portekizli hocaya 3 kritik soru sordu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a futbol kamuoyundan büyük tepki var.
Sarı-lacivertli takımın Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine karşın Avrupa Ligi'nde elendiği maç sonrasında yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu.