Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla ile 16 Mart Perşembe günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasının ardından koşu ve ısınma hareketleri ile sahada devam etti. Pas çalışmasının devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.