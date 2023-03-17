Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 19 Mart Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sevilla ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

