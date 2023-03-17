FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa onu izledi! Devlerin Ferdi Kadıoğlu yarışı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla maçında birçok kulüp tarafından izlenmişti. 23 yaşındaki oyuncu için son iddia ise İtalyan basınından ortaya atıldı. İşte milli futbolcuda son gelişmeler ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)