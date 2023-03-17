Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya ekiplerinden Sevilla'yla karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa onu izledi! Devlerin Ferdi Kadıoğlu yarışı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla maçında birçok kulüp tarafından izlenmişti. 23 yaşındaki oyuncu için son iddia ise İtalyan basınından ortaya atıldı. İşte milli futbolcuda son gelişmeler ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
İspanya'da ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı ise Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmasını bildi.
Kanarya mücadeleyi kazanmasına rağmen, Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda eden taraf oldu.