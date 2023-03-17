Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 yenmesine rağmen ilk mücadeleyi 2-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe Sevilla maçına ona hayran kaldılar! Ne Arda Güler ne Ferdi Kadıoğlu...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacviertlilerde Sevilla maçında alınan 1-0'lık galibiyet yeterli olmadı. Mücadelede Fenerbahçe'de başta Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri izlemeye gelen Avrupa takımlarının gözlemcileri bir başka isme hayran kaldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Kupa 2'ye elemelerde Slovacko'yu saf dışı bırakarak başlayan Fenerbahçe, play-off'ta ise Austria Wien'i geçerek gruplara kalmıştı.
Sarı-lacivertli takım, B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dynamo Kiev ile karşılaştı.