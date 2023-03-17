UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile Sevilla karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: UEFA'ya Arda Güler damgası! İstatistikleri...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de Sevilla maçında sergilediği performansla göz dolduran Arda Güler'den dikkat çeken istatistik. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta en az 7 başarılı çalım atan 20 yaş altı tek oyuncu da Arda Güler oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz maç boyunca etkili bir performans sergiledi.
İlk yarının sonlarına doğru Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında top Alex Telles'in koluna çarptı ve temsilcimiz penaltı kazandı.