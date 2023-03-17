FENERBAHÇE HABERLERİ: UEFA'ya Arda Güler damgası! İstatistikleri...

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Fenerbahçe'de Sevilla maçında sergilediği performansla göz dolduran Arda Güler'den dikkat çeken istatistik. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon bir maçta en az 7 başarılı çalım atan 20 yaş altı tek oyuncu da Arda Güler oldu. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 11:26