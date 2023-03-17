Beşiktaş Jorge Jesus'un gözdesinin peşine düştü!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan orta saha takviyesi için gündeme gelen isim dikkat çekti. Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız isim için hem sezon başı hem de devre arası transfer döneminde Jorge Jesus'ta talip olmuştu. BJK FB SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 12:44