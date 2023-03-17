Lider G.Saray'ın 14 puan gerisinde kalan ve buna rağmen devre arasında kadrosuna 5 futbolcu katan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
Beşiktaş Jorge Jesus'un gözdesinin peşine düştü!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan orta saha takviyesi için gündeme gelen isim dikkat çekti. Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız isim için hem sezon başı hem de devre arası transfer döneminde Jorge Jesus'ta talip olmuştu. BJK FB SPOR HABERLERİ
Lider G.Saray'ın 14 puan gerisinde kalan ve buna rağmen devre arasında kadrosuna 5 futbolcu katan Siyah-Beyazlılar, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
Josef de Souza'nın ayrılması, Atiba'nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal'ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda...
Takıma yeni bir ön libero kazandırmak isteyen Kartal'ın hedefinde ise iki isim bulunuyor: Zakaria ve Bakayoko...