Miha Zajc Fenerbahçe Sevilla maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Sevilla karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu. Zajc, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef bir sonraki adımı atamadık. Ama bana göre iyi bir oyun ortaya koyduk, özellikle ilk yarıda." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 23:26