Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi!
Fenerbahçe'de gözler Sevilla maçına çevrilmişken akıllarda bir yandan Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağına çevrildi. Son olarak Brezilya Milli Takımı'nın teknik koordinatörü Ricardo Gomes'in, Jesus ile ilgili açıklamaları gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adamın son dönemde yaptığı açıklamalar Türkiye'den ayrılacağı yönünde.
Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Jorge Jesus ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı.