Jorge Jesus kadroyu netleştirdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda lider olan Fenerbahçe, adını direkt son 16'ya yazdırmış ve bu turda Sevilla ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler Endülüs ekibini mağlup edip çeyrek finale kalmak isterken, teknik direktör Jorge Jesus ilk 11'ini netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı muhtemel 11'i ve son gelişmeler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 14:03