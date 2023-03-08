Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
Jorge Jesus kadroyu netleştirdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda lider olan Fenerbahçe, adını direkt son 16'ya yazdırmış ve bu turda Sevilla ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler Endülüs ekibini mağlup edip çeyrek finale kalmak isterken, teknik direktör Jorge Jesus ilk 11'ini netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı muhtemel 11'i ve son gelişmeler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.
Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.