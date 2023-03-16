CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile karşı karşıya geldi Sarı-lacivertliler mücadeleyi 25-19, 25-17 ve 25-19’luk setlerle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano'yu, 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.



Salon: Burhan Felek

Hakemler: Benedikt Geukes, Jan Krticka

Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Vuchkova, Gizem (L), (Lazareva)

Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, de Kruijf, Haak, Robinson Cook, Squarcini, de Gennaro (L), (Fahr, Carraro, Gennari, Samedy, Lubian)

Setler: 25-19, 25-17, 25-19

Süre: 75 dakika (25, 23, 27)