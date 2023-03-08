Fenerbahçe Sevilla'ya hazır!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 12:30