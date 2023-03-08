UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yöneitminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Luan Peres katılmadı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın açık bölümünde 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.00'da Sevilla'ya hareket edecek.