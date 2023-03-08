FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesi oldu 11'i garantiledi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Avrupa Ligi'nde Sevilla ile mücadele edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sezon başından beri tecrübeli Teknik direktör Jorge Jesus, kadroda sürekli değişikliğe gitmişti. Portekizli çalıştırıcının biri çok öne çıktı ve ilk 11'deki yerini garantiledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023- 10:38