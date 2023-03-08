Spor Toto Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'un gözdesi oldu 11'i garantiledi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Avrupa Ligi'nde Sevilla ile mücadele edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sezon başından beri tecrübeli Teknik direktör Jorge Jesus, kadroda sürekli değişikliğe gitmişti. Portekizli çalıştırıcının biri çok öne çıktı ve ilk 11'deki yerini garantiledi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Hazırlıklarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, özellikle Lincoln Henrique'nin performansından memnun kaldı.