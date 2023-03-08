Fenerbahçe'den flaş Altay kararı! Yönetim tekliflerden rahatsız oldu

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde son maçlarda çıkış yakalayan ve iyi bir performans ortaya koyan Altay Bayındır'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de yönetim, ciddi teklifler alan milli kaleci için sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başladı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 06:40