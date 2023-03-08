Sarı lacivertli takımın bu sezon sıkça eleştirilen kalecisi Altay Bayındır, Kayserispor maçında alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu
Fenerbahçe'den flaş Altay kararı! Yönetim tekliflerden rahatsız oldu
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde son maçlarda çıkış yakalayan ve iyi bir performans ortaya koyan Altay Bayındır'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de yönetim, ciddi teklifler alan milli kaleci için sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başladı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
Genç file bekçisi, özellikle ilk yarıda takımının 1-0 önde olduğu anlarda yaptığı kurtarışlarla beraberliği önledi.
Altay ikinci devrede de kalesinde güven verdi.