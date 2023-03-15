Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique'nin son durumunu açıkladı. Sarı-lacivertliler oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve Brezilyalı ismin ameliyat edileceğini duyurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla ile karşılaşmış ve mücadeleyi 2-0'lık skorla kaybetmişti.

Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique, 70. dakikada sakatlanarak yerini Osayi Samuel'e bırakmıştı.

Kanarya, Brezilyalı oyuncunun son durumunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz." denildi.