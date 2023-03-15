Fenerbahçe maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde zirve takibine devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe için flaş gelişme! Ali Koç ve Jorge Jesus görüşmesi...
Son dönemlerde sık sık ayrılık sinyalleri veren Jorge Jesus için flaş gelişmeler yaşandı. Brezilya basınına yaptığı açıklamalardan sonra büyük tepki gören Portekizli teknik direktör için ne yapılacağı merak konusu olmuştu. Ali Koç bu olaylara sessiz kalmayıp Jorge Jesus ile görüşme gerçekleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız haftayı BAY geçmişti.
Fenerbahçe ligde Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.