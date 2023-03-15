Portekizli teknik adam ise Başkan'a, "Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. İmza attığım gün hedeflerim neyse şu anda da aynı, değişmedi. Sözleşmem Mayıs ayında bitiyor, bu açıklamalarda Fenerbahçe'ye zarar verecek bir şey yok." ifadelerini kullandığı belirtildi.