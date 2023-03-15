Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile rövanş mücadelesine çıkacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun F.Bahçe'yi dava etti! İşte sebebi
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanında sahne alacak Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Serdar Dursun'un, kulübü dava ettiği öğrenildi. İşte sebebi... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpte Serdar Dursun gerçeği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a, "eşine rastlanmayan" bir ceza verildi.