"Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."