Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus da uyarılarını sürdürdü.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Sevilla planı! İşte galibiyeti getirecek nokta
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Rövanş karşılaşmasında 3 farklı galibiyeti hedefleyen teknik direktör Jorge Jesus, galibiyet reçetesini yazdı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Saha idmanı öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptığı belirtilen Portekizli hoca, deplasmanda alınan 2-0'lık yenilginin önemi olmadığını söyledi.
Sarı laciverti çalıştırıcının "Orada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bunu herkes gördü.